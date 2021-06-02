СПЧ предложил ввести номерные знаки и ограничить скорость электросамокатов

В СПЧ предложили ввести номерные знаки и ограничить скорость электросамокатов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предложили ряд инициатив в части передвижения электросамокатов. В частности, было предложено оснастить такие средства передвижения номерными знаками, внести их в ПДД, а также ограничить их скорость.

- Оснащение арендуемых и служебных электрических транспортных средств номерными знаками установленного образца для облегчения их идентификации гражданами. Отнесение мобильных электрических транспортных средств к числу источников повышенной опасности, что позволит возложить субсидиарную гражданскую ответственность за причинение вреда на их собственников, — гласит текст сообщения на сайте СПЧ.

Напомним, согласно данным ГИБДД, за прошлый год в России случилась 331 авария с участием самокатов, погибло 6 и ранено 347 человек. Но это только те происшествия, в которой замешаны автомобили. А сколько подобных ЧП случается в пешеходных зонах, неведомо - отдельная статистика покалеченных на тротуарах самокатчиков и их жертв в России не ведется.