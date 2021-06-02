Захарова огласила вопросы к Праге после заявления о срочном отзыве дипломатов из РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова огласила список вопросов к Праге после заявления чешских властей о том, что они отозвали своих дипломатов из РФ перед тем, как обвинить Россию во взрывах в Врбетице.

Она напомнила слова вице-премьера и главы МВД Чехии Яна Гамачека рассказавшего, что в ночь перед тем, как обвинить Москву в причастности ко взрывам, разрабатывался план вывозки чешских дипломатов с территории РФ, таким образом, чтобы об этом не узнала Москва.

"Мощное откровение. Такую тему надо раскрывать, господа", - написала Захарова в своем Телеграм-канале.

Дипломат написала список вопросов к Праге по этой теме:

- Сколько представителей чешских спецслужб работало в России? А осталось? Речь идёт о кадровых сотрудниках чешских спецслужб или о завербованных гражданах? Работали ли они только на Прагу или выполняли задания других стран или военных блоков по совместительству? По каким паспортам они въезжали на территорию нашей страны? Имели ли они при этом российское гражданство? Что означает слово «исчезли»: ликвидированы или просто вывезены? Если второе, то куда? Какие преступления совершены этими людьми, если чешское руководство осуществило спецоперацию по их «исчезновению»?, - написала Захарова.

Напомним, что в апреле Чехия бездоказательно заявила о причастности РФ ко взрывам в Врбетице в 2014 году, предварительно обвинив персонами нон грата 18 представителей российского дипведомства. В свою очередь Москва выслала из страны 20 работников посольства Чехии. Обвинения во взрыве Захарова ранее назвала голословными и абсурдными, отметив, что Праге потребовалось 7 лет, чтобы сформулировать обвинения.