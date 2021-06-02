Путин Голиковой и Мантурову: Лучше делать сразу то, что нужно

Президент потребовал разобраться с ситуацией по закупке мобильных медицинских комплексов. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову и главу Минпромторга Дениса Мантурова делать, то что нужно сразу, чтобы потом не нервничать.

Президент поручил Голиковой и главе Минфина Антону Силуанова проработать вопрос производства медицинских мобильных комплексов так, чтобы в будущем не пришлось повторять ранее проделанную работу.

«Я просто хочу сказать и Татьяне Алексеевне [Голиковой], и Денису Валентиновичу [Мантурову] не забывать известную пословицу «скупой платит дважды». Вот сейчас сделаете мобильные пункты для вакцинации, а потом еще раз вернетесь к этой теме и будете производить медицинские мобильные пункты, которые более серьезно оснащены. Лучше делать сразу то, что нужно, чем потом дважды возвращаться к одной и той же теме и нервировать Антона Германовича [Силуанова] и все Министерство финансов», - сказал Путин.

Татьяна Голикова подняла на встрече с главой государства вопрос о закупке в 2021 году медицинских комплексов, оснащенных специальным оборудованием, которые могут быть задействованы как мини-амбулатории.

Во время совещания президент РФ напомнил о важности вакцинации в РФ. Путин призвал всех граждан страны сделать прививку от коронавируса. Он напомнил, что и сам ранее сделал прививку.

Напомним, что массовая вакцинация в нашей стране началась в декабре 2020 года. Прививка выполнялась препаратом "Спутником V", разработанным и зарегистрированным центром имени Гамалеи в августе прошлого года.