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Политика2 июня 2021 18:06

Путин одобрил идею об отчетах депутатов перед избирателями

Глава государства отметил, что предложение должно касаться всех людей, которые служат стране
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин одобрил идею об отчетах депутатов перед избирателями

Владимир Путин одобрил идею об отчетах депутатов перед избирателями

Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею о постоянных отчетах депутатов Госдумы и парламентских партий перед избирателей. С соответствующей инициативой выступил депутат Анатолий Хинштейн на встрече президента с руководством "Единой России".

Путин отметил, что "полностью согласен" с таким предложением.

- Это касается не только депутатов, но и всех других людей, которые объявили целью своей работы и своей жизни служение стране, служение людям. А что касается депутатов Государственной Думы, то есть высшего представительного органа власти, высшего законодательного органа власти, то, конечно, так и нужно сделать, — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин согласился подумать над возможностью использования материнского капитала на ремонт. Так он прокомментировал соответствующий запрос. Российский лидер отметил, что в таком случае нужно уточнять, не будут ли эти деньги потрачены впустую.