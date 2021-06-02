С открытием Турции и Египта цены на отдых в Крыму упадут на 20-30% Фото: Антон ПИКУС

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов предположил, что излюбленные россиянами курорты – Турция и Египет – откроются для нас во второй половине июля или к августу.

Пока чартеры искусственно придерживают, чтобы «насытить» туристами российские курорты. Это позволит влить в отрасль средства, которые пойдут на развитие туризма.

Пока инфраструктура Крыма и Краснодарского края не готова к резкому росту числа отдыхающих, это понятно всем. Июль и август – самые горячие туристические месяцы Наши курорты захлебнутся в турпотоке, поэтому ограничения на выезд будут сняты.

- Открытие любого массового выездного направления в середине лета собьет цены в Крыму и Краснодарском крае на 20-30 или даже 40%, - комментирует аналитик «Ридусу».

Он допускает, что у ситуации имеется и политическая подоплека. Возможно Россия использует этот «рычаг», чтобы добиться уступок по каким-то значимым для себя вопросам.