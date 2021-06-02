В РФПИ сообщили, что исследования в Аргентине показали эффективность вакцины "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что исследование в Аргентине выявило эффективность вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей.

- РФПИ объявляет данные министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, которые демонстрируют высокую эффективность применения вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей, — говорится в сообщении фонда.

Напомним, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" была разработана и зарегистрирована в России в начале мая учеными центра имени Гамалеи. Ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих препаратов, требующих две прививки.

20 мая министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что российская вакцина для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот через три недели.