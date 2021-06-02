Порошенко попросил организовать встречу Байдена и Зеленского перед саммитом с Путиным

США и Россия не могут обсуждать судьбу Украины без ее участия, заявил Порошенко Фото: REUTERS

Председатель партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко попросил американских сенаторов устроить встречу президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским до саммита с президентом России Владимиром Путиным.

Как считает Порошенко, Байден сперва должен посоветоваться с Зеленским, какие украинские темы нужно обсуждать с Путиным, говорится на сайте «Европейской солидарности». По мнению бывшего президента Украины, ее «судьба не может обсуждаться без участия Киева».

Также на встрече с американскими сенаторами Порошенко коснулся вопроса по газопроводу «Северный поток – 2». Лидер «Европейской солидарности выразил уверенность, что США могут вернуть санкции, введенные еще во время работы с администрацией Порошенко. Вместе с тем экс-лидер Украины отметил, что политика Зеленского в отношении «Северного потока – 2» провалилась.

Как писал сайт kp.ru, встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. Об этом ранее сообщили и в Кремле, и в Белом доме. Стоит отметить, что это будет первая очная встреча глав двух государств с момента вступления Байдена в должность президента.

Вашингтон рассчитывает, что на предстоящем российско-американском саммите президенты, в частности, обсудят двусторонние отношения, стратегическую стабильность, ситуацию на Украине, а также Белоруссию.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не строит иллюзий по поводу прорывов и исторических решений по итогам этой встречи.

Зеленский заявлял, что встреча Путина и Байдена необходима, отметив при этом вероятность рисков саммита для Киева.