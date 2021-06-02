Губернатор Ленобласти Дрозденко: Объекты «Северного потока – 2» начнут работу в тест-режиме на следующей неделе

Объекты «Северного потока – 2» начнут работу в тест-режиме на следующей неделе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На следующей неделе в Ленинградской области заработают объекты газопровода «Северный поток – 2», сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В ходе форума «День предпринимателей: Россия в Мекленбурге – Передней Померании» Дрозденко рассказал, что накануне инспекторы проверили российские объекты в Ленобласти. Кроме того, губернатор обсудил финишный этап проекта с представителями немецкой стороны – управляющим директором компании Nord Stream AG Маттиасом Варнигом и председателем комитета акционеров организации Герхардом Шредером.

В среду, 2 июня, коммерческий директор Nord Stream AG Райнхард Онтид заявил, что строительство «Северного потока – 2» точно будет завершено.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне руководитель комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что власти ФРГ со своей стороны также сделали все для успешного запуска трубопровода «Северный поток – 2». Он выразил уверенность в том, что российский газопровод будет достроен до конца.