Владимир Путин поздравил Ицхака Герцога с победой на президентских выборах в Израиле Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля. Глава РФ отметил, что отношения между двумя странами носят "дружественный характер".

- Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию многопланового и конструктивного двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в международных делах, — написал Путин в своей телеграмме.

2 июня руководитель Еврейского агентства для Израиля "Сохнут" Ицхак Герцог был избран новым 11-м президентом еврейского государства. Сообщается, что во время первого тура за Ицхака Герцога проголосовали 87 из 120 депутатов при необходимом для победы минимуме в 61. Глава Еврейского агентства Израиля "Сохнут" сменит на президентском посту Реувена Ривлина в конце первой декады июля текущего года.