Зеленский предложил Раде закон "Об олигархах"

Владимир Зеленский внес в Раду закон о признании влиятельных лиц олигархами Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона, согласно которому лица, имеющие влияние в экономике, политике и медиа, должны считаться олигархами.

- Этот документ содержит определения так называемых олигархов - лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролирующих основные сегменты медийного пространства, — сообщили в пресс-службе офиса главы государства.

Там же уточнили, что закон не нарушает права таких граждан, а только определяет круг этих лиц. Документ должен действовать в течение 10 лет и был первым шагом к "ликвидации олигархической системы в Украине".

Ранее Владимир Зеленский назвал существующие договоренности между Россией и Белоруссией угрозой для Киева. Он отметил, что на северной границе сложилась опасная ситуация с Белоруссией. Президент подчеркнул, что Киев наблюдает за тем, как Россия и Белоруссия упорно работают над отношениями друг с другом.