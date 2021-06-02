Швейцария назвала условия аккредитации на встречу Путина и Байдена для журналистов, привитых "Спутником V"

Журналистов, привитых "Спутником V", не пустят на саммит Владимира Путина и Джо Байдена Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Официальный представитель Федерального департамента по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Ален Эльтшингер сообщил, что на саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пустят журналистов, привитых вакциной от коронавирусной инфекции российского производства "Спутник V", только после сдачи экспресс-теста на COVID-19.

- Нет. Признанными вакцинами считаются те, которые были одобрены Федеральным офисом общественного здравоохранения и Европейским агентством лекарственных средств, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Он добавил, что экспресс-тесты на инфекцию в пресс-центре саммита будут бесплатными. Перед получением бейджа его нужно будет стать всего один раз.

Ранее заместитель главы российского министерстве иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что формат предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена пока что не согласован. Дипломат в ходе беседы с журналистами отметил, что не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита, но многие идеи находятся в работе.