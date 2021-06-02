Минэнерго РФ: перспективы дефицита и переизбытка топлива маловероятны

В Минэнерго РФ сообщили, что перспективы дефицита и переизбытка топлива маловероятны Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Министерстве энергетики России считают, что перспективы дефицита и переизбытка топлива маловероятны. Об этом рассказал глава ведомства Николай Шульгинов на ПМЭФ.

- Министерство отслеживает ситуацию и с ценами, и с поставками на внутренний рынок, и ремонтам НПЗ. За всем следим, поэтому каких-то резких колебаний предложения на рынке, как в части снижения, так и появления высокого перепроизводства, мы не предполагаем, — приводит слова министра ТАСС.

Напомним, Минэнерго совместно с Минсельхозом и Минпромторгом к 25 мая 2021 года готовит предложения для регулирования цен на сырье, из которого изготавливают полимерную упаковку. Отмечается, что в течение года рост цен на нее составил около 70-80%. Например, в молочной отрасли, себестоимость продукции выросла на 5%. Минэнергетики к 25 мая рекомендовали выработать предложения по регулированию цен на первичные полимеры - сырье, из которого полимерная упаковка изготавливается.