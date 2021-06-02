Британский фотограф заявил в ООН, что не видел российских солдат в Донбассе

Британский фотограф Дин О'Брайен заявил, что не видел российских солдат в Донбассе Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Британский фотограф Дин О'Брайен, освещавший события в Донбассе, сообщил, что ни разу не видел российских солдат в этом регионе.

- На западе твердят одно и то же - русские там были, русские начали эту войну. Я лично был там и видел своими глазами, что российских солдат на востоке Украины не было, — сказал он на неформальной встрече СБ ООН по ситуации на Украине.

Также фотограф заявил, что западные СМИ не хотят говорить правду о том, что происходит в Донбассе. В частности, об артиллерийских обстрелах домов мирных жителей и о том, что гражданские постоянно находятся под прицелом снайперов.

Ранее в День защиты детей в донецком парке имени Щербакова традиционно прошла акция «Ангелы». В память о погибших детях Донбасса в небо выпусти белые шары и горящие фонарики. К акции присоединились 12 регионов Российской Федерации, Соединенные Штаты Америки, несколько европейских стран, Пакистан.