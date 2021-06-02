Задержанный в Минске Протасевич заявил, что его мог "сдать" соратник

Роман Протасевич заявил, что его мог "сдать" соратник Фото: REUTERS

Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, задержанный в минском аэропорту, рассказал, кто мог его "сдать" белорусским властям. Видеозапись допроса опубликовал телеканал ОНТ.

На опубликованном видео мужчина предположил, что "слить" информацию о его перемещениях мог его соратник по оппозиционной деятельности. Протасевич рассказал, что у них был давний конфликт, так как он и его коллега имеют "лидерские качества". Он вспомнил, что писал о предстоящем полете в чат, в котором состоял и его соратник.

- Я уверен, что меня просто подставили. Потому что я этого нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу! — сказал Протасевич.

Он выразил уверенность, что соратник связался с "киберпартизанами", которые и раньше занимались лжеминированиями.

Напомним, следовавший из Афин в Вильнюс самолет компании Ryanair 23 мая экстренно сел в Минске из-за поступившего сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После этого белорусские правоохранители задержали находившегося на борту Романа Протасевича. В отношении него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и за организацию массовых беспорядков.