Россия — Канада на ЧМ-2021: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча

России предстоит матч против Канады. Фото: REUTERS

Сегодня, 3 июня, сборная России проведет важный матч на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная сыграет с командой Канады в рамках четвертьфинала ЧМ-2021. Матч начнется в 20:15 мск.

Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.

Кроме того, KP.RU проведет свою текстовую онлайн-трансляцию грядущего поединка.

Сборные России и Канады вышли в плей-офф чемпионата мира из группы А и В. Россия - как лучшая, Канада - как худшая из четырех лучших. В последней игре группового этапа Россия победила Беларусь со счетом 6:0. Канада - проиграла в серии буллитов Финляндии.

Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборная России выступала в группе А, где также выступали Чехия, Великобритания, Швеция, Швейцария, Словакия, Дания и Беларусь. Наши заняли первое место. Канада была в группе В, где также играли США, Финляндия, Германия, Казахстан, Латвия, Норвегия и Италия.