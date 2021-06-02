Протасевич раскрыл подробности своего задержания в Минске

Роман Протасевич раскрыл подробности о своем задержании в Минске Фото: REUTERS

Задержанный в минском аэропорту бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич на допросе рассказал подробности о приземлении самолета Ryanair. Видеозапись опубликовал телеканал ОНТ.

Мужчина вспомнил, что после приземления авиасудно долго рулило и подъезжало к площадке.

- Увидел, что там уже стоит большое количество людей с жилетами. Стояло несколько микроавтобусов. Я подумал, что меня встречают с помпой - журналисты. Как известного персонажа, под софиты, звук камер, буду спускаться. И там стоял спецназ с оружием. Это будет красиво! — рассказал Протасевич.

Ранее Роман Протасевич предположил, что "слить" информацию о его перемещениях мог его соратник по оппозиционной деятельности. Протасевич рассказал, что у них был давний конфликт, так как он и его коллега имеют "лидерские качества". Он вспомнил, что писал о предстоящем полете в чат, в котором состоял и его соратник.