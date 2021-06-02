Bloomberg: Microsoft представит новую версию Windows 24 июня 2021 года

Агентство Bloomberg сообщило, что Microsoft представит новую версию Windows 24 июня 2021 года Фото: REUTERS

Американская компания Microsoft представит новую версию операционной системы Windows 24 июня 2021 года. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на приглашение на презентацию.

Отмечается, что новое программное обеспечение станет одним из самых значительных изменений десятилетия в сфере операционных систем для персональных компьютеров. В частности, у новой "винды" будет обновленный дизайн и дополнительные возможности для разработчиков в магазине MS-Store.

Сначала новую версию распространят среди инсайдеров, то есть тестировщиков программного обеспечения. Агентство отмечает, что старт новой ОС на рынке намечен на осень этого года.

Ранее появлялась информация, что Microsoft ведет ряд консультаций с руководством компании Nuance Communications о возможности ее приобретении за 16 миллиардов долларов. Американская компания Nuance Communications известна тем, что занимается технологиями создания искусственного интеллекта, в том числе и технологии по распознаванию голоса. К слову, как раз ее разработки применялись во время создания голосового помощника Siri для Apple.