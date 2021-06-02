Зеленский заявил о невозможности финансирования армии из-за "Северного потока - 2" Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с делегацией конгресса США заявил, что достроенный газопровод "Северный поток - 2" грозит лишить его страну порядка трех миллиардов долларов.

По его словам, завершение проекта отключит Украину от поставок газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса украинского лидера.

- Не дать достроить и ввести в эксплуатацию "Северный поток - 2 "могут только США и администрация президента Джо Байдена. Этот проект отключит Украину от поставок газа, а значит, "отключит" нас, по меньшей мере, от трех миллиардов долларов в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию, - объявил Зеленского.