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В мире2 июня 2021 23:42

Лидер оппозиции Израиля подписал соглашения для формирования правительственной коалиции

Предполагается, что голосование для утверждения кабмина будет назначено через 12 дней
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид подписал коалиционное соглашение с главой партии "Новая надежда" Гидеоном Сааром. Это дает ему возможность уведомить до истечения срока в полночь президента страны Реувена Ривлина о том, что ему удалось получить поддержку большинства депутатов, чтобы представить состав кабмина на утверждение Кнессета (парламента). Об этом 2 июня сообщает государственное израильское радио Kan.

Тем временем, телеканала I24 уточняет, что голосование по утверждению кабмина будет назначено через 12 дней.