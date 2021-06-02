В ФБР кибератаку на компанию JBS приписывают преступным сервисам REvil и Sodinokibi

В Федеральном бюро расследований (ФБР) США сообщили, что приписывает кибератаку, совершенную накануне на крупнейшего в мире производителя мяса JBS, преступным сервисам REvil и Sodinokibi.

- Мы приписали это нападение REvil и Sodinokibi. Сейчас ведется напряденная работаем над тем, чтобы привлечь тех, кто создал эту угрозу, к правосудию, - сообщил РИА Новости представитель ФБР.

Ранее сообщалось, что на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food была совершена хакерская атака. Это привело к закрытию заводов организации на территории США. Американский президент Джо Байден заявил, что будут приняты все необходимые меры для смягчения последствий кибератаки. также он отметил, что американская сторона находятся в контакте с российскими властями.