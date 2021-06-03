Российская модель подала в суд на американского финансиста за изнасилования

Российская модель Гузель Ганиева подала иск в суд на бывшего генерального директора инвестиционной компании Apollo Global Management Леона Блэка.

Отмечается, что впервые они познакомились в 2008 году в Нью-Йорке. Изначально Блэк пригласил Ганиеву на ужин, а затем привел в квартиру, где был один матрас, и принудил к "садистским сексуальным действиям". Об этом со ссылкой на текст иска пишет The Financial Times.

При этом, как утверждает сама Ганиевой, бизнесмен "сексуально домогался и издевался" над ней "в течение нескольких лет".