NASA отправит две миссии для изучения атмосферы Венеры

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует направить две миссии для изучения Венеры. Об этом сообщается на сайте организации.

- NASA выбрало две новые миссии к Венере - ближайшему в Земле соседу-планете. Цель- понять, как Венера стала миром, похожим на ад, когда у нее имеется столько характеристик, схожих с данными нашей планеты, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что членов миссий, которым предстоит изучить атмосферу и изучить историю формирования небесного объекта, намерены отправить на планету в 2028-2030 годах.