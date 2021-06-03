Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Наука3 июня 2021 1:57

NASA отправит две миссии для изучения атмосферы Венеры

Миссии планируется отправить на планету в 2028-2030 годах
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует направить две миссии для изучения Венеры. Об этом сообщается на сайте организации.

- NASA выбрало две новые миссии к Венере - ближайшему в Земле соседу-планете. Цель- понять, как Венера стала миром, похожим на ад, когда у нее имеется столько характеристик, схожих с данными нашей планеты, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что членов миссий, которым предстоит изучить атмосферу и изучить историю формирования небесного объекта, намерены отправить на планету в 2028-2030 годах.