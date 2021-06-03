В китайской газете заявили, что никто не сможет погубить Россию, кроме нее самой Фото: Александр КОЦ

В китайской газете "Жэньминь жибао" вышла статья, где автор называет Россию великой державой. Там же цитируются слова директора Китайского центра при Брукингском институте Ли Чэна, по мнению которого, нашу страну никто не сможет погубить, кроме нее самой.

- Нет ни одной внешней силы, которая сможет одержать победу над ними, - приводит автор слова ученого.

В публикации отмечается, что такой державой также является и Китай.