США ввели санкции против трех граждан и 64 организаций Болгарии Фото: REUTERS

Минфин США вводит санкции против трех граждан Болгарии и еще 64 организаций страны. Об этом говорится сообщении Управления по контролю над иностранными активами ведомства.

В частности, в "черный список" попали бизнесмен Васил Божков, экс-депутат Народного собрания от "Движения за права и свободы" Делян Пеевски и член Нацбюро по контролю за специальными средствами разведки Илко Желязков.

- США вводят санкции в отношении трех граждан Болгарии и связанных с ними 64 организаций за их роль в коррупции <...> Американского правительство намерено продолжить принимать меры для причастных к коррупции, чтобы для них наступали серьезные последствия, - говорится в сообщении ведомства.