Захарова отметила отсутствие адекватной реакции ЕС на скандал со слежкой США и Дании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу недавнего скандала, который разгорелся вокруг слежки Дании и США за европейскими политиками.

- Собственно, Соединенные Штаты делали ровно то, в чем постоянно обвиняют Россию. Самое фантастическое, что работа шла абсолютно легально. Ну, в западном понимании права – по правильным правилам, - указала Захарова. Об этом она написала в посте в Facebook.

Ранее сообщалось, что немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Агентство нацбезопасности США при помощи помощью Дании в 2012-2014 годах осуществляло слежку за европейскими политиками. В частности, они следили и за канцлером Германии Ангелой Меркель, главой МИД (нынешним президентом ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.