Роскомнадзор потребовал снять ограничения с эфира "60 минут" на YouTube Фото: REUTERS

Роскомнадзор (РКН) сообщил о том, что ведомство направило руководству компании Google LLC письмо с требованием снять все ограничения с видеозаписи эфира передачи "60 минут".

В РКН призвали сделать это как можно скорее. Такие действия со стороны руководства видеохостинга в ведомстве сочли нарушением принципов свободного распространения информации, а саму ситуацию назвали "актом цензуры"

- Администрация видеохостинга YouTube (принадлежит Google) ограничила доступ к записи эфира российского общественно-политического ток-шоу "60 минут", размещенной на официальном канале телепередачи. Во время эфира в программе обсуждались актуальные вопросы, в том числе подготовка ко встрече российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, политические акции в Польше, а также инцидент с самолетом Ryanair, - говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что встреча российского и американского президентов должна состояться в Женеве 16 июня. До этого Владимир Путин принял участие в онлайн-саммите по климату, который инициировал президент США Джо Байден. Российский лидер заявил о готовности сотрудничать с иностранными компаниями, которые будут инвестировать в чистые технологии в стране.