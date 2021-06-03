В Госдуме предложили лишить коллекторов пенсии Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов заявил о необходимости ввести в стране ограничения по выплатам для одной категории граждан.

По его мнению, получать пенсию не должны люди, которые занимались коллекторской деятельностью.

- Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии, - выступил с предложением Милонов.

Депутат также добавил, что таким гражданам необходимо на законодательном уровне запретить занимать любую должность.

- Нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям с угрозами, что они убьют сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации, - отметил парламентарий в эфире радиостанции "Говорит Москва".