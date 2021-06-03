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Здоровье3 июня 2021 6:27

Мурашко заявил об отсутствии третьей волны коронавируса в России

По словам министра, в стране снижается уровень заболеваемость covid-19
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Мурашко заявил об отсутствии третьей волны коронавируса в России

Мурашко заявил об отсутствии третьей волны коронавируса в России

Фото: Александр ГЛУЗ

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России нет третьей волны коронавируса.

По словам руководителя ведомства, на данный момент в стране фиксируется снижение случаев заражения covid-19 среди населения.

- Нет никакой третьей волны, спокойно все. Снижается заболеваемость в общем по стране, просто разные регионы по-разному сейчас выходят из пандемии], - объяснил глава Минздрава ТАСС в в перерыве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее сообщалось, что Михаил Мурашко допустил возможность ослабления коронавирусных ограничений в стране. Однако, по его мнению, для этого необходимо соблюдение важного условия - 60% россиян необходимо пройти процедуру вакцинации против covid-19.По его мнению, вакцинация, в том числе уже переболевших граждан, позволит создать хороший иммунитет и сохранить здоровье граждан.