Чешские журналисты нашли нестыковки в версии властей о взрывах во Врбетице Фото: Shutterstock

Чешские журналисты и аналитики нашли множество нестыковок в версии властей страны о взрывах на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году, в причастности к которым Прага подозревает спецслужбы России. Об этом в четверг, 3 июня, пишет издание Parlamentni listy, ссылаясь на местное агентство EXANPRO.

Власти Чехии утверждают, что ответственность за инцидент со взрывами якобы лежит на россиянах Петрове и Боширове, которых в Британии подозревают в покушении на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери. Чешские средства массовой информации опубликовали их фотографии и поступившие от следователей данные о том, что они направили арендатору складов во Врбетице электронное письмо о предоставлении допуска на режимную территорию.

- Это электронное письмо, по официальной версии являющееся одним из основных аргументов обвинения против России, властями не было предоставлено СМИ. После предания огласке инцидента утверждалось, что его авторами были предполагаемые организаторы взрывов, но потом журналистам поступила информация, что отправителя следует искать в командовании Национальной гвардии Таджикистана, - говорится в материале издания.

В ходе собственного расследования чешские аналитики сделали вывод, что к данному делу причастен «зарубежный партнер» контрразведки Чехии, который помог ей его сконструировать.

Напомним, в конце апреля Чехия объявила о решении выслать 18 российских дипломатов, которых назвала офицерами российских спецслужб. Министерство иностранных дел РФ выразило чешским властям решительный протест, заявило, что данный шаг был предпринят под голословными и надуманными предлогами и объявило 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.