Последние новости на утро 3 июня 2021: Российские семьи, где дети пошли в школу с 6 лет, получат по 10 тысяч рублей

Важные новости утра Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние новости на утро 3 июня 2021 года. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила президенту России Владимиру Путину о корректировке решения, связанного с выплатами семьям со школьниками. Речь идет о тех родителях, чьи дети пойдут в первый класс с шести лет, а не с семи, как предполагалось изначально. То есть проект указа будет исправлен, благодаря чему больше семей сможет получить 10 тысяч рублей в качестве поддержки. В общей сложности выплату получат 19,5 миллионов детей от 6 до 18 лет.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил о необходимости ввести в стране ограничения по выплатам для одной категории граждан. По его мнению, получать пенсию не должны люди, которые занимались коллекторской деятельностью.

NASA направит две миссии для изучения Венеры. Цель - понять, как Венера "стала миром, похожим на ад, когда у нее имеется столько характеристик, схожих с данными Земли". Во время миссий, которые отправятся на планету в 2028-2030 годах, планируется изучить атмосферу и узнать историю формирования небесного объекта.

В России ЕГЭ по русскому языку будут сдавать около 680 тысяч участников. Экзамен в рамках основного периода пройдет 3 и 4 июня, он будет самым массовым. Среди выпускников школ ЕГЭ будут писать 626 тысяч человек.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России нет третьей волны коронавируса. По словам руководителя ведомства, в стране фиксируется снижение случаев заражения covid-19. Также он допустил возможность ослабления коронавирусных ограничений при условии, что 60% россиян пройдут процедуру вакцинации против covid-19.