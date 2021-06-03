Правительство Японии заявило России протест из-за задержания шхуны в Охотском море Фото: REUTERS

Японское правительство заявило России протест из-за задержания рыболовецкой шхуны в Охотском море. Власти страны назвали данный инцидент неприемлемым. Об этом в четверг, 3 июня, заявил генсек кабинета министров Японии Кацунобу Като в ходе пресс-конференции.

- Россия говорит, что лов японским судном велся в российской эксклюзивной экономической зоне. Япония настаивает, что промысел был в японской эксклюзивной экономической зоне. Мы считаем действия российской стороны неприемлемыми и требуем немедленного освобождения нашего судна и рыбаков, - сказал он.

Кацунобу Като отметил, что проблем со здоровьем у экипажа судна не наблюдается, они обеспечены питьевой водой и продуктами питания.

Как сообщал сайт kp.ru, в конце минувшего месяца российские пограничники задержали рыболовецкую шхуну из Японии в Охотском море за незаконный промысел в исключительной экономической зоне России. Экипаж шхуны не выполнил требование пограничников об остановке и предпринял попытку скрыться. Японское судно задержали и доставили в порт Корсакова на Сахалине для дальнейшего разбирательства.