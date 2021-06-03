Посольство США не приняло письмо семьи летчика Константина Ярошенко с просьбой о его помиловании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американском посольстве в Москве не приняли письмо жены и дочери летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в тюрьме в Данбери, с просьбой о его помиловании. Об этом в четверг, 3 июня, рассказала жена россиянина Виктория Ярошенко.

В письма родные осужденного обращались к президенту США Джозефу Байдену и государственному секретарю страны Энтони Блинкену.

- Наше обращение направили в американское посольство. Еще в понедельник мне должно было прийти сообщение о том, что письмо получено, но до сих пор ничего нет. Судя по отчету об отправлении, курьер доставил письмо по адресу, но там его не приняли. В настоящее время письмо идет обратно, - сообщила супруга летчика в интервью агентству ТАСС.

Виктория Ярошенко добавила, что еще два письма отправлены непосредственно в Соединенные Штаты.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне родные летчика Константина Ярошенко написали письмо американскому президенту с просьбой о его помиловании. В обращении супруга и дочь россиянина сообщили, что за время заключения летчика смогли увидеть его лишь два раза. Адвокат Ярошенко отметил, что прошение «основано на гуманитарных причинах», и в нем говорится, что летчик страдает рядом заболеваний.