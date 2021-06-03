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Экономика3 июня 2021 7:53

Россия заняла 11 место среди стран Европы по привлекательности для инвесторов

В рейтинге стран, активно инвестирующих в российскую экономику, первое место заняла ФРГ
Ксения АНУФРИЕВА
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Россия заняла 11 место среди стран Европы по привлекательности для инвесторов

Россия заняла 11 место среди стран Европы по привлекательности для инвесторов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РФ заняла 11 строчку рейтинга самых привлекательных для прямых иностранных инвестиций государств Европы, но из-за последствий эпидемии коронавируса число инвестиционных проектов сократилось до уровня 2014 года. Об этом в четверг, 3 июня, говорится в исследовании компании EY, которое будет представлено на Петербургском международном экономическом форуме.

- В прошлом году иностранные инвесторы вложили средства в 141 проект на территории России. По сравнению с 2019 годом количество прямых иностранных инвестиций сократилось на 26 процентов. Средний процент падения показателя по Европе составил 21 процент, это близко к показателям 2014 года, - сообщил управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.

Он отметил, что в России почти все проекты, которые анонсировались в 2019 году, не были заморожены и продолжили развитие в прошлом году. В это же время в Европе число отложенных проектов составило почти 30 процентов.

В рейтинге государств, которые активно инвестируют в экономику России, первое место заняла Германия несмотря на то, что число иностранных инвестиций из этой страны сократилось на 28 процентов. Свыше половины немецкий инвестиций была направлена в агропродовольственный сектор, что говорит о растущей привлекательности и рентабельности данного направления в РФ.