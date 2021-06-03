ВЦИОМ: россияне согласны платить высокие налоги для поддержки бедных Фото: Михаил ФРОЛОВ

Большинство опрошенных жителей России согласны платить высокие налоги, чтобы бедные люди смогли получать от государства больше поддержки. Об этом в четверг, 3 июня, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Такой вариант в ходе исследования выбрали 54 процента респондентов. Большая поддержка бедных означает увеличение числа бесплатных услуг, в том числе в сфере образования, медицины и безопасности. Еще 28 процентов опрошенных россиян отметили, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы каждый имел возможность распоряжаться своими средствами наилучшим для себя образом.

- 45 процентов россиян согласны платить больше налогов, если это обеспечит им уверенность в широкой доступности и высоком качестве государственных услуг. При этом 33 процента респондентов сообщили, что предпочли бы платить меньше налогов, несмотря на снижение из-за этого качества госуслуг, - говорится в исследовании, которое цитирует издание РБК.

Большинство опрошенных россиян (83 процента) выступило за прогрессивную шкалу налогообложения. Еще 13 процентов выступили за одинаковую налоговую ставку вне зависимости от дохода.

Согласились платить больше налогов при возможности оказывать влияние на распределение поступлений 26 процентов опрошенных.

Как писал сайт kp.ru, в апреле ВЦИОМ провел опрос, который показал, что треть жителей России считают действующие в стране налоги чрезмерными. Каждый второй опрошенных россиянин свое налоговое бремя как достаточное, и лишь один процент респондентов назвал его недостаточным.