Издание VTimes* сообщило о прекращении своей деятельности с 12 июня 2021 Фото: REUTERS

Онлайн-издание VTimes*, которое 14 мая было внесено Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, сообщило о прекращении своей деятельности с 12 июня текущего года. Об этом в четверг, 3 июня, сообщается на сайте издания.

Представители издания объяснили, что больше не видят возможности продолжать деятельность организации, поскольку их рекламодатели и партнеры «не понимают, как сотрудничать с иноагентом».

- Мы не можем их за это осуждать. Добровольных пожертвований читателей недостаточно для финансирования качественного медиа. Статус иностранного агента лишает VTimes* большей части нашей медиаповестки: многие чиновники, предприниматели и аналитики опасаются давать нам комментарии. Поэтому мы приняли решение закрыть издание 12 июня, в День независимости России, - говорится в сообщении.

Напомним, VTimes* запустили в минувшем году бывшие сотрудники «Ведомостей», которые решили покинуть свои должности после того, как у издания сменилось руководство.

* Минюст РФ внес VTimes в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента