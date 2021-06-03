Заммэра Москвы заявил о нехватке 300 тысяч трудовых мигрантов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российской столице не хватает 300 тысяч или 30 процентов трудовых мигрантов, проблема их нехватки нарастает в строительной отрасли. Об этом в четверг, 3 июня, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что существующие в стране ограничения по въезду трудовых мигрантов являются избыточными и выразил надежду, что в скором времени механизмы получения разрешений будут упрощены.

- Мы считаем, что ограничения по въезду трудовых мигрантов, которые до сих пор действуют, в текущей ситуации избыточны. Стоимость работы трудовых мигрантов на сегодня увеличилась на 30%, кроме того, сохраняется нехватка трудовых ресурсов, - цитирует его слова издание РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее руководитель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин сообщил, что на стройки в России в ближайшее время приедут около 300 тысяч мигрантов. Он отметил, что вопрос с нехваткой мигрантов решается сейчас в правительстве страны.