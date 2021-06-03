Сенатор Пушков заявил, что Украине не нужна армия Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков указал на отсутствие необходимости в армии на Украине. Так парламентарий в четверг, 3 июня, на своей странице в социальной сети Twitter прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о нехватке финансов на содержание войск.

- Украине будет намного лучше без армии. Тогда прекратятся обстрелы Донбасса, перестанут умирать молодые люди, исчезнут иллюзии о возвращении Крыма. Украина не будет втягивать НАТО в военный кризис с российской стороной. Украине просто не нужна армия, - отметил Алексей Пушков.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне глава Украины Владимир Зеленский заявил о том, что завершение строительства трубопровода «Северный поток — 2» якобы лишит его государство примерно трех миллиардов долларов. По мнению политика, из-за этого на Украине не останется средств на содержание армии.