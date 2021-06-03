Захарова высказалась о требованиях к российским СМИ в США: «Кровь еще не сдаете? Все впереди» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сыронизировала по поводу того, что представители российских средств массовой информации на территории США, вынужденные представлять местным властям подробные отчеты о своей работе, еще не сдают кровь. Об этом дипломат сказала во время рабочего завтрака на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума в четверг, 3 июня.

Глава дирекции по коммуникациям медиагруппы «Россия сегодня» Петр Лидов-Петровский заметил, что издание Sputnik US в течение двух дней после выхода своих материалов в США обязано загрузить тексты на сайт американского министерства юстиции. Помимо этого, российские СМИ в Штатах каждые полгода сдают полную финансовую отчетность, в том числе детализацию расходов на командировки или разговоры по телефону.

- Кровь еще не сдаете? Все впереди. Когда российские корреспонденты ходили на брифинги в государственный департамент США, то в ответ на их вопросы официальный представитель ведомства говорил: «вы не СМИ - следующий», - отметила Мария Захарова, комментируя выступление Лидова-Петровского. Ее слова цитирует РИА Новости.

Напомним, Петербургский международный экономический форум в этом году проходит со 2 июня в очном формате, он завершится 5 июня.