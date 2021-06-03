Набиуллина назвала повышенной инфляцию в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инфляция в России повышенная и приобретает все более устойчивый характер. Об этом в четверг, 3 июня, заявила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина во ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

- По нашим оценками, у нас инфляция уже имеет значительную долю устойчивых компонентов. В России повышенная инфляция и повышенные инфляционные ожидания. Устойчивые факторы инфляции, не зависящие от внешних цен, растут. Инфляционные ожидания у нас находятся на четырёхлетнем максимуме и находятся на повышенном уровне уже несколько месяцев, - сообщила председатель регулятора.

Эльвира Набиуллина отметила, что экономическому росту РФ помешает не переход к нейтральной денежной-кредитной политике, а разгон инфляции.

Как сообщал сайт Kp.ru, накануне руководитель Центрального банка России заявила, что американские санкции представляют «постоянный риск» для РФ, , поэтому монетарная, налоговая и макроэкономическая политика страны остается достаточно консервативной.