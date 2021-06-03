Депутат Госдумы раскритиковал идею Милонова о лишении коллекторов пенсии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нельзя путать коллекторство с бандитизмом, поскольку это совершенно разные вещи. Об этом в четверг, 3 июня, заявил член комитета российской Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов, комментируя предложение депутата Виталия Милонова лишать пенсии коллекторов.

Напомним, ранее Милонов заявил о необходимости ввести ограничения для россиян, которые занимаются коллекторской деятельностью, в том числе лишать их пенсии, а также запретить бывшим коллекторам занимать любую должность.

- Коллекторство – это взыскание долгов, а с должниками необходимо бороться. Не надо путать коллекторство и бандитизм, при котором люди занимаются выколачиванием долгов незаконными методами. Я не могу поддержать любую дискредитацию по профессиональному принципу, - подчеркнул Илья Осипов в интервью РИА Новости.

Депутат отметил, что деятельность коллекторов должна быть жестко урегулирована законами и иметь четкие ограничения, чтобы не ущемлять права людей.