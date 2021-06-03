Москва стала самым популярным направлением у Россиян минувшей весной

Названы самые популярные направления по России этой весной Фото: Иван ВИСЛОВ

Аналитики подсчитали, в какие города россияне чаще всего ездили отдыхать минувшей весной. Оказалось, что больше трети купленных за весенние месяцы билетов были в Москву. Сюда отправились 34% путешественников.

Кроме того россияне посещали Санкт-Петербург (11%), Сочи (5,8%), Краснодар (3,4%) и Екатеринбург (3%).

В топ-10 самых популярных авианаправлений также вошли Симферополь (2,9%), Казань (2,7%), Минеральные Воды (2,6%), Махачкала (2,3%) и Ростов-на-Дону (2,2%).

Путешествуя на поезде, россияне также чаще выбирали столицу. Сюда было куплено 26% от общего числа ж/д билетов. Также популярностью пользовались Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, пишет RT со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Напомним, ранее эксперты сервиса назвали самые популярные города для семейного отдыха. Лидерами стали Сочи и Симферополь. Средняя по стране стоимость авиабилета туда и обратно в Симферополь летом составила 13,3 тысяч рублей, а в Сочи — 14,1 тысячи рублей, передает телеканал «360».