В России 3 июня 2021 выявили 8 933 случая заражения коронавирусом

Инфекция зафиксирована во всех 85 регионах страны.
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За последние сутки в России выявлено 8 933 новых случая коронавируса. Инфекция зафиксирована во всех 85 регионах страны, сообщает оперштаб.
Из всех зафиксированных случаев 15% не имели клинических проявлений болезни. Жертвами болезни стали 393 пациента.
За сутки в России полностью выздоровели 9 383 человека.
По числу выявленных случаев инфекции лидирует Москва - 2876. В Санкт-Петербурге выявлено за последние сутки 841 случая. В Московской области - 770.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России не будет третьей волны коронавирусной инфекции.
Напомним, что с января 2021 года в России проходит массовая вакцинация населения. Прививка выполняется в два этапа препаратом "Спутник V". Президент России Владимир Путин подчеркнул важность вакцинации всех российских граждан для улучшения эпидемиологической обстановки в стране.