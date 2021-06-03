Новак: С населения не потребуют платы за догазификацию

Принцип "бери или плати" в социальной газификации не обсуждался, сказал Новак. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что принцип "бери или плати" в социальной газификации не обсуждался, подключение новых абонентов будет оплачивать оператор.

"Такая тема у меня не обсуждалась на совещании, это неправильная информация, которая прозвучала в СМИ. У нас в соответствии с поручениями и посланием президента будет до границ участка доведена инфраструктура для подключения не за счет средств населения, а за счет газораспределительных организаций, то есть оператора газификации", - сказал Александр Новак, подчеркнув, что именно поэтому нет никаких условий по возврату стоимости подключения участникам. Он также подчеркнул, что нет никаких условий и по поводу того, будет использоваться газ или нет.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит с 2 по 5 июня в очном формате.

Ранее в одном из свои выступлений Новак отметил, что российский газ чище американского. Так вице-премьер отреагировал на заявление министра энергетики США о том, что в России природный газ якобы «самый грязный» во всем мире.