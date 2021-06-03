Минпросвещения России создаст «белый» интернет для школьников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России в скором времени появится особенный, «белый» интернет для школьников. Об этом в четверг, 3 июня, сообщил глава российского министерства просвещения Сергей Кравцов в ходе Петербургского международного экономического форума.

Предполагается, что там будет находиться контент только с проверенным содержание.

- Создается «белый» интернет для школьников, где тоже есть социальные сети, мессенджеры, но там проверенное содержание. Мы не будем идти по пути запрета – мы идем по пути новых возможностей, которые дает цифровая образовательная среда. В «белом» интернете будут размещать соответствующие фильмы, создавать возможности для посещения музеев и театров в онлайн-режиме. Мы даем детям возможность пользоваться современными инструментами, содержание которых будет соответствовать нашим ценностям, - сообщил Сергей Кравцов.

Министр просвещения отметил, что онлайн-технологии призваны дополнять традиционную систему образования, а не заменять ее.

Как писал сайт kp.ru, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в России необходимо создать законодательную базу для регулирования всех возникающих вопросов в сфере интернета. Пресс-секретарь российского президента назвал интернет параллельным миром, который затрагивает абсолютно все области жизни людей в современном обществе.