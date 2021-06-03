В России проверили безопасность всех школ после стрельбы в Казани Фото: Иван МАКЕЕВ

После стрельбы в Казани, в результате которой погибли девять человек, была проверена безопасность всех российских школ. Выводы после проверки учтут в новых антитеррористических требованиях. Об этом в четверг, 3 июня, рассказал глава российского министерства просвещения Сергей Кравцов, выступая на полях Петербургского международного экономического форума.

В настоящее время работа над новыми антитеррористическими требованиями идёт в межведомственной рабочей группе, которая принимает во внимание все поступающие предложения.

- Будут приняты требования, которые в максимальной степени обеспечат безопасность учащихся. Была проведена проверка безопасности всех школ России, сделаны определённые выводы, которые учтут при принятии данных требований, - сообщил Сергей Кравцов, чьи слова цитирует РИА Новости.

Напомним, трагедия в казанской гимназии №175 произошла 11 мая: 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу, в результате которой погибли семь детей и две учительницы, 24 человека получили ранения. Преступника арестовали, ему грозит пожизненное лишение свободы.