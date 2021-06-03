Жителям Крыма начали подавать воду без ограничений

С 3 июня вода жителям Крыма подается без ограничений Фото: Виталий ПАРУБОВ

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что вопрос с подачей воды в Крыму "принципиально решен".

С 3 июня вода жителям полуострова подается без ограничений, рассказал вице-премьер РИА Новости во время Петербургского международного экономического форума.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в Ялте и Симферополе вопрос водоснабжения снят с повестки дня, поскольку отключения воды происходят только по ночам. К концу года планируется решить вопрос вододефицита для всех населенных пунктов Крыма, сообщил глава республики.

Проблемы с водой в Крыму начались в 2020 году, водохранилища критически обмелели, и в Симферополе с близлежащими поселками были введены графики подачи воды. Потом к жизни по графику стала привыкать и курортная Ялта, но сейчас в городах возобновили подачу воды.

Напомним, что в 2014 году сразу после возвращения Крыма в состав России Украина начала водную блокаду полуострова. Киев возвел дамбу и перекрыл тем самым Северо-Крымский канал, который обеспечивал до 85% потребностей полуострова пресной воде.