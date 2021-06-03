Антон Силуанов заявил о «перегреве» инфляции в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рост темпов инфляции в РФ показывает ее «перегрев» и является сигналом к нормализации бюджетной и денежной-кредитной политики государства. Об этом в четверг, 3 июня, сообщил глава российского министерства финансов Антон Силуанов на макроэкономической сессии на полях Петербургского международного экономического форума.

- Если мы будем продолжать повышенный объем расходов бюджета страны, к чему мы придем? К перегреву, элементы которого мы уже видим. У нас высокая инфляция, сейчас примерно 5,9 процента. Если мы берем год к году, выше, чем таргет наш. Это ведет к обесценению расходов и денег, социальных выплат и заработных плат. Мы этого не хотим, - подчеркнул министр.

Антон Силуанов отметил, что бюджетная, и денежно-кредитная политика должны приходить в свое нормальное положение, и затягивать с этим процессом не стоит.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня главы Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в стране в настоящее время является повышенной и приобретает все более устойчивый характер. Председатель регулятора отметила, что разгон инфляции помешает экономическому росту России.