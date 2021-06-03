РФПИ подписал договор с Бахрейном о строительстве предприятия по производству "Спутника V". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Бахрейна Mumtalakat и «Биннофарм Групп» подписали на Петербургском международном экономическом форуме договор о строительстве предприятия по производству российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Бахрейне.

«В рамках партнерства фонды объединили усилия для борьбы с распространением коронавируса и намерены создать в Бахрейне производство «Спутника V», — добавили в РФПИ.

Напомним, что "Спутник V" стал первой в мире вакциной для профилактики коронавирусной инфекции в мире. Препарат разработали ученые научного центра имени Гамалеи. Ученые зарегистрировали вакцину в августе 2020 года. В данный момент препарат по ускоренной программе одобрен более чем в 65 странах мира.

Ученые центра имени Гамалеи заявили, что эффективность вакцины составляет более 97%.