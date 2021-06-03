Минпросвещения РФ пока не намерено увеличивать число обязательных предметов для сдачи на ЕГЭ

Экзамены в этом году сдают только те выпускники, которые намерены поступать. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что при благоприятной ситуации с коронавирусом в стране ведомство планирует вернуться к модели, при которой ЕГЭ будут сдавать не только поступающие в высшие заведения учащиеся. На данный момент, ЕГЭ в этом году сдают только те выпускники, которые намерены поступать.

"Планов, что эта модель будет работать в будущем как штатная, пока нет. И еще раз говорю, что все будет зависеть от эпидемической ситуации [в 2022 году]", - сказал Кравцов.

Кравцов подчеркнул, что ведомство не будет увеличивать число обязательных предметов для сдачи на ЕГЭ с двух - по русскому языку и математике - до трех.

"Каких-то планов дополнительных вводить обязательный экзамен пока нет", - сказал Кравцов, но отметил, что такие вопросы переодически становятся темой обсуждений.

Напомним, что ПМЭФ проходит в этом году со 2 по 5 мая. Основной темой форума является экономика.